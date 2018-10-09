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Глава РПЦ обвинил патриарха Варфоломея в превышении полномочий

Екатерина Масло
23:54 09.10.2018
По словам главы РПЦ, Константинопольский патриарх «притязает на несвойственную православному архиерею вселенскую власть».
Глава РПЦ обвинил патриарха Варфоломея в превышении полномочий
Фото: Алексей Иванов, ТРК Звезда

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл обвинил главу Константинопольской церкви Варфоломея в превышении своих полномочий. По его словам, тот «притязает на несвойственную православному архиерею вселенскую власть». Об этом он заявил на братской трапезе в Троице-Сергиевой лавре.

«…Мы выступаем на стороне правды, на стороне Православия. И мы будем хранить твердо наши православные каноны, нашу веру», - добавил глава Русской православной церкви.

Патриарх добавил, что нужно молиться о том, чтобы вынужденное разделение с Константинопольским патриархатом, на которое РПЦ пошла из-за его неправомерных действий на Украине, не стало «разделением на века».

Кирилл выразил надежду на то, что вся Вселенская Православная Церковь пройдет через нынешние искушения. Он отметил, что сейчас главная задача – не дрогнуть и не потерять чистоты Православия.

Предстоятель РПЦ отметил, что сегодня именно простые люди отстаивают единство канонической Церкви.

Ранее стало известно, что президент Украины Петр Порошенко решил создать единую украинскую православную церковь. Он рассказал, что обратился к Вселенскому патриархату с просьбой предоставить Киеву разрешение на это.  

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