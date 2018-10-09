Адвокат рассказал, чем закончится скандал с Мамаевым и Кокориным

Адвокат Александр Трещев считает, что скандал с футболистами Александром Кокориным и Павлом Мамаевым скоро сойдет на «нет». Об этом адвокат рассказал в интервью радио «Звезда». По его словам, это «мутная история», которую можно квалифицировать как хулиганство, однако, так как футболисты являются публичными людьми, никто не заинтересован в развязывании грандиозного скандала.

«Хулиганство серьезное, санкции большая ответственность. Поскольку это происходило в публичном месте, они были в нетрезвом состоянии и приставали к людям, это можно квалифицировать как хулиганские действия. Не знаю, пойдет ли следствие, поскольку они публичные люди. Никто не заинтересован в том, чтобы этот скандал разгорался слишком сильно. У нас очень любят звезд и чиновников, и часто к ним применяют пиетет сверх всякой нормы. Начнут разбираться, а что чиновники делали в этом ресторане, тут какой-то компромат начнется. Поэтому это такая мутная история, пар выдохнется, и все к всеобщей радости примирятся», - рассказал в интервью радио «Звезда» Александр Трещев.

Как ранее сообщил министр спорта РФ Павел Колобков, футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву грозит до восьми лет заключения за дебош в одном из московских кафе. Уголовное дело возбуждено по статье «Побои».

8 октября футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев посетили кафе в Москве. В связи с тем, что компания вела себя очень шумно, персонал заведения сделал ей замечание и призвал к соблюдению общественного порядка. В числе недовольных поведением посетителей кафе оказался чиновник из Минпромторга Денис Пак, с которым в дальнейшем и завязался конфликт, переросший в драку.

В результате инцидента Денис Пак получил травмы. У него диагностировали сотрясение мозга, черепно-мозговую травму и ушибы. Кроме Пака, в драке пострадал гендиректор ФГУП «НАМИ» (разработчик президентского лимузина Aurus) Сергей Гайсин. Позже стало известно, что за несколько часов до драки в «Кофемании» Кокорин и Мамаев избили человека на парковке у гостиницы «Пекин».