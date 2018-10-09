Небензя прокомментировал отставку постпреда США при ООН

Постоянный представитель РФ при ООН Василия Небензя заявил, что у него сложились хорошие рабочие отношения с уходящим постпредом США, несмотря на разногласия.

Он подчеркнул, что Россия готова работать с любым постпредом США при ООН, которого назначит Трамп.

Ранее стало известно, что постпред США при ООН Никки Хейли подала в отставку. По словам американского президента Дональда Трампа, она оставит свой пост уже в конце этого года. После этого она сможет вернуться в президентскую администрацию и занять другую должность.