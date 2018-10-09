Пассажирский самолет выкатился за пределы ВПП в Якутске
На борту самолета были 92 человека, в том числе пять членов экипажа.
Фото: Александр Кряжев, РИА Новости
В Якутске пассажирский самолет Sukhoj Superjet-100, прилетевший из Улан-Удэ выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы.
По предварительным данным, у лайнера подломилась стойка шасси. Об этом сообщает Интерфакс.
Известно, что на борту самолета были 92 человека, в том числе пять членов экипажа. По предварительной информации, пострадавших нет.
Подробности выясняются.