Пассажирский самолет выкатился за пределы ВПП в Якутске

В Якутске пассажирский самолет Sukhoj Superjet-100, прилетевший из Улан-Удэ выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы.

По предварительным данным, у лайнера подломилась стойка шасси. Об этом сообщает Интерфакс.

Известно, что на борту самолета были 92 человека, в том числе пять членов экипажа. По предварительной информации, пострадавших нет.

Подробности выясняются.