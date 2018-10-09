Стало возможным управлять Lada Vesta со смартфона

Lada Vesta стала первой моделью АвтоВАЗа, получившей функцию управления со смартфона, сообщает Авто.Рамблер со ссылкой на представительство компании. Функция Lada Connect пока доступна в качестве дополнительной опции.

Lada Connect позволяет, во-первых, дистанционно отслеживать с помощью смартфона местоположение машины, во-вторых, запускать двигатель, открывать двери и багажник, включать фары, проверять запас топлива и заряд аккумулятора. И в-третьих, считывать коды возможных ошибок.

«За счет продвинутой системы сбора и обработки данных об использовании автомобиля она позволяет автовладельцу значительно снизить затраты на содержание автомобиля, включая скидку при оформлении полиса КАСКО», — отмечается в описание Lada Connect.

Также сообщается, что стоимость опции с установкой – порядка 36 тысяч рублей, но у разных дилеров она может разниться.