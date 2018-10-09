«Не помню, откуда пошел первый удар» - избитый Кокориным и Мамаевым водитель рассказал о драке

Виталий Соловчук, персональный водитель телеведущей «Первого канала» Ольги Ушаковой впервые поделился деталями драки, в которую он случайным образом оказался втянут - футболисты «Зенита» и «Краснодара» Александр Кокорин и Павел Мамаев избили мужчину накануне.

Конфликт произошел вблизи гостиницы «Пекин» в Москве. При этом само избиение попало на запись камеры видеонаблюдения.

По словам Соловчука, сначала он услышал, как что-то стеклянное разбилось возле машины, после чего вышел из автомобиля посмотреть, что происходит.

«Молодые люди подошли, начали задавать вопросы. Я, если честно, даже не помню, откуда пошел первый удар. То ли от них, то ли сзади кто-то подошел», - рассказал он в интервью «Первого канала».

Мужчина также рассказал, что видеорегистратор в его машине точно снял все происходящее на камеру.

Уточняется, что в результате инцидента водитель получил перелом носа, а также сотрясение мозга и многочисленные травмы от ударов по всему телу.

Ранее стало известно, что Кокорин и полузащитник Мамаев могут быть пожизненно дисквалифицированы. Такую меру в качестве основного наказания футболистов в настоящее время рассматривают в Российском футбольном союзе.