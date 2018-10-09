Денис Пак не намерен идти на примирение с Мамаевым и Кокориным

Адвокат чиновника Минпромторга Дениса Пака, который пострадал, предположительно, во время нападения футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина, заявил, что его клиент не намерен идти на примирение с нападавшими. Слова Геннадия Удуняна цитирует RT.

«Мы не готовы идти на примирение. То преступление, которое было совершено, примирения сторон не предусматривает», - заявил адвокат.

Также Удунян заявил, что будет добиваться изменения статьи обвинения – со 116-й («Побои») на 213-ю («Хулиганство»). В соответствии с изменениями в российское законодательство, с недавнего времени побои крайне редко караются реальными сроками, в отличие от хулиганства. Нападение на Дениса Пака было совершено в кафе на Арбате утром 8 октября. Ранее Кокорин и Мамаев у гостиницы «Пекин» избили водителя ведущей Первого канала – тот уже опознал нападавших.