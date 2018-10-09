Российские военные передали в Восточную Гуту школьные принадлежности

Офицеры российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии передали администрации учебных заведений населенного пункта Джисрейн в Восточной Гуте передали 600 ученических портфелей и 600 комплектов школьной формы. Об этом в ходе ежедневного сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-лейтенант Владимир Савченко.

Также, он сообщил, что в населенном пункте провинции Дейр-Эз-Зор российские военные в ходе очередной гумакции раздали местным жителям 450 продовольственных наборов общим весом 1950 килограммов.

Кроме того, боевики, действующие в Идлибской зоне деэскалации, в течение суток нанесли несколько ударов по населенным пунктам в сирийских провинциях Латакия и городе Алеппо.