В посольстве России в Лондоне опровергли российское военное присутствие в Ливии

В российском посольстве в Лондоне опровергли информацию, опубликованную британской The Sun, о переброске в эту страну «несколько дюжин» военнослужащих спецназа и сотрудников Главного управления Генштаба. Также The Sun сообщает, что премьер-министра Великобритании Терезу Мэй проинформировали о «планах Путина превратить Ливию во вторую Сирию», и что Москва поставляет в эту страну тяжелое вооружение и содержит две военные базы в городах Тобрук и Бенгази.

По словам представителя посольства РФ, сообщение «не имеет ничего общего с реальностью».

«Мы полностью привержены резолюции 1970 СБ ООН, которая ввела эмбарго на поставки оружия в Ливию», — заявили в посольстве.

В посольстве публикацию таблоида расценили как очередную попытку возложить ответственность за все, произошедшее в Ливии после 2011 года, на Россию. Тогда силы США и их союзников по НАТО подвергли Ливию бомбардировкам и по сути обеспечили успех вооруженного переворота, после чего страна оказалась рассадником терроризма. Как заявил представитель российского посольства, «действия Запада являлись грубым нарушением ряда резолюций Совета Безопасности ООН».