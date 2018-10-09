Сильный пожар произошел в Академии ФСИН в Рязани
Как уточнили в МЧС по области, в здании наблюдается сильное задымление. Пожару был присвоен третий номер сложности.
Фото: Новости Рязани 7 новостей, Вконтакте
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Крупное возгорание произошло в Академии Федеральной службы исполнения наказаний, расположенной в Рязани. Об этом сообщили в пресс-службе Центрального регионального центра МЧС.
Уточняется, что пострадавших в результате пожара нет.
«Пожар возник на шестом этаже учебного корпуса. Ему присвоен третий номер сложности», - сообщили в ведомстве.
Также известно, что в настоящее время в здании наблюдается сильное задымление. О площади возгорания пока неизвестно.
На месте ЧП работают пожарные.