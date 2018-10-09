Сильный пожар произошел в Академии ФСИН в Рязани

Крупное возгорание произошло в Академии Федеральной службы исполнения наказаний, расположенной в Рязани. Об этом сообщили в пресс-службе Центрального регионального центра МЧС.

Уточняется, что пострадавших в результате пожара нет.

«Пожар возник на шестом этаже учебного корпуса. Ему присвоен третий номер сложности», - сообщили в ведомстве.

Также известно, что в настоящее время в здании наблюдается сильное задымление. О площади возгорания пока неизвестно.

На месте ЧП работают пожарные.