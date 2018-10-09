Избитый у гостиницы «Пекин» водитель опознал в нападавших Мамаева и Кокорина

Водитель Ольги Ушаковой, ставший около восьми утра первой жертвой «празднования 10-летия дружбы» Кокориным и Мамаевым, опознал в напавших на него молодых людях футболистов, сообщает телеканал 360.

Виталий Соловчук рассказал, что ждал свою работодательницу на углу Садового кольца и 2-й Брестской улицы, сидя в Mercedes. Неожиданно дверь со стороны пассажира открылась, и в машину села какая-то девушка. На просьбу выйти она ответила категорическим отказом, заявив, что села погреться. Примерно через минуту ее все-таки вытащил из салона какой-то парень, а еще через две минуты к машине подошла нетрезвая компания.

«Буквально через пару минут я уже хотел было отъезжать, как услышал звук — стук об машину, как будто что-то разбилось», — рассказал Соловчук.

Шофер вышел из машины, чтобы осмотреть кузов, и тут на него напали подошедшие молодые люди. По словам Соловчука, ему кричали, чтобы не вздумал писать заявление в полицию. Водителя били, даже когда он упал на асфальт. После этого нападавшие убежали. «Скорую» и полицию вызвали случайные прохожие.

По словам Ольги Ушаковой, она от случившегося в шоке. Салон и кузов машины были залиты кровью водителя, на кузове – вмятины: видимо, Виталия били о борта машины.

Позднее Мамаев и Кокорин устроили еще и драку в кафе на Арбате.

По обоим фактам возбуждены уголовные дела.