Google разработала «убийцу» iPhone

Компания Google представила новейшие смартфоны, которые получили название Pixel 3 и Pixel 3XL, а также планшет - Pixel Slate. Презентация разработок прошла во вторник, 9 октября, в Нью-Йорке.

Вице-президент компании Рик Остерлох сообщил о том, что Google удалось «создать лучшую в мире камеру», которую поместили в «лучший в мире смартфон Pixel 3».

«Для жизни как в работе, так и в игре, мы представляем планшет, обладающий мощностью и продуктивностью настольного компьютера», - отметил Остерлох.

Он также подчеркнул, что компания разработала умный дисплей Google Home Hub специально для домашнего использования.

Однако технических подробностей новых гаджетов в компании не привели. Также на презентации не озвучили и стоимость этих разработок, уточняет The Verge.

Не отстают от разработок и в компании Facebook - там выпустили первый гаджет на рынок. Линейка умных экранов была представлена под брендом компании.