В РПЦ опровергли «финансовый интерес» в вопросе автокефалии украинской церкви

Сегодня, в день, когда в Стамбуле открывается заседание Синода Константинопольского патриархата, на котором, как упорно пишут СМИ, может быть объявлено об автокефалии для украинской церкви, этот вопрос обсуждался в стенах Госдумы.

К депутатам приехал глава синодального Отдела по взаимоотношениям Церкви с Обществом и СМИ Владимир Легойда. По его словам, в Московском патриархате сделали все для того, чтобы в Константинополе не совершили шагов, которые повлекут тяжелые последствия для мирового православия. Легойда прокомментировал также мелькавшую в прессе информацию о том, что в позиции РПЦ, якобы, есть финансовый интерес.

«Нам часто задают вопрос о какой-то финансовой зависимости и так далее, что там Москва боится потерять какие-то там финансовые потоки из Украины приходят. Никаких финансовых потоков у нас в этом отношении нет, Украинская православная церковь никаких отчислений, никаких перечислений ничего не производит в общецерковный бюджет», - заявил Владимир Легойда.

Владимир Легойда напомнил также, что Синод РПЦ пока заявил лишь о приостановлении сослужения с иерархами Константинополя, так что еще есть шанс направить ситуацию в правильное русло.