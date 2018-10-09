Стало известно, когда Хейли покинет пост постпреда США при ООН

Президент США Дональд Трамп заявил о том, что постпред страны при ООН Никки Хейли обсуждала свою отставку с ним еще на прошлой неделе. При этом встреча произошла в Белом доме.

«Она сказала мне шесть месяцев назад, что, может быть, в конце года захочет отдохнуть», - отметил Трамп.

Однако же, как уточняет портал Axios со ссылкой на источники, многие сотрудники администрации Трампа с удивлением восприняли эту новость.

Американский президент также подчеркнул, что уже в конце этого года Хейли уйдет в отставку. После этого у нее будет возможность вернуться в президентскую администрацию и занять другую должность.