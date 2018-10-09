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В России разработают этический кодекс социальных сетей

Дмитрий Семенов
20:03 09.10.2018
Предложение будет направлено во все соцсети, в том числе и международные.
В России разработают этический кодекс социальных сетей
Фото: Robert Schlesinger, picture alliance, Globallookpress

В России намерены подготовить этический кодекс социальных сетей, сообщает РИА Новости. Разработкой документа намерены заняться Общественная палата и МИД России. По словам первого заместителя председателя Комиссии ОП РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александра Малькевича, этический кодекс будет представлен в том числе и на международных площадках – для внедрения общих подходов к оценке контента.

«Ситуация в новых медиа накаляется ежедневно, и пресекать вседозволенность в социальных сетях нужно немедленно. Мы намерены проделать большую работу, подготовленный нами кодекс будет предложен для подписания и зарубежным партнерам», - заявил Малькевич.

По его словам, все по-разному трактуют, что можно, а что нельзя размещать в Интернете, из-за чего и возникает большая часть проблем с оценкой информации и комментариев к ней.  

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