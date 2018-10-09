Жена и ребенок Кокорина попали в больницу

Дарья Валитова, гражданская супруга Александра Кокорина, в настоящее время находится в больнице вместе с маленьким сыном. Об этом сообщил отец девушки, бизнесмен Руслан Валитов. Таким образом он рассказал, где находилась семья Кокорина в момент нападения футболиста на чиновников в кафе.

Он также подчеркнул, что Дарья обратилась к врачам, поскольку у ее сына в пятницу поднялась температура. А все происходящее в столичном кафе повергло Валитова в шок.

«В моем представлении Александр - совершенно непьющий человек. А тут эти видео, в них, конечно, факт налицо, дураки», - цитирует слова Валитова Sports.ru.

Против футболистов было возбуждено уголовное дело по статье «Побои». Если вина спортсменов подтвердится, за сборную России они уже вряд ли сыграют.

Причиной конфликта стало шумное поведение компании, в которой находились футболисты. Им было сделано замечание со стороны персонала и посетителей заведения, однако в результате завязалась драка.