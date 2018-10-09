«США "пытаются валять дурочку"» - эксперт об отставке Хейли
Директор Центра политической информации Алексей Мухин в интервью «Звезде» прокомментировал данные об отставке постпреда США при ООН Никки Хейли.
Он отметил, что в настоящее время сложно предположить, кто заменит Хейли и «возможно ли ее вообще заменить».
«Мы настолько привыкли к ее живой непосредственности и очаровательным глупостям, которые она часто говорила что называется «на голубом глазу», что любой сменщик Никки Хейли – не дай бог это будет мужчина – будет восприниматься с предвзятостью», - отметил он.
Мухин также сообщил, что США «пытаются валять дурочку» на самом высоком политическом уровне.
«Ведь спорить с людьми, которые безнадежно уверены в своей правоте, даже если это опровергается очевидными фактами, совершенно невозможно. Полагаю, что новый кандидат, новый спикер США будет выступать в таком же плане», - заключил эксперт.
Ранее стало известно, что американский президент Дональд Трамп принял отставку постпреда США при ООН Никки Хейли.