«США "пытаются валять дурочку"» - эксперт об отставке Хейли

Директор Центра политической информации Алексей Мухин в интервью «Звезде» прокомментировал данные об отставке постпреда США при ООН Никки Хейли.

Он отметил, что в настоящее время сложно предположить, кто заменит Хейли и «возможно ли ее вообще заменить».

«Мы настолько привыкли к ее живой непосредственности и очаровательным глупостям, которые она часто говорила что называется «на голубом глазу», что любой сменщик Никки Хейли – не дай бог это будет мужчина – будет восприниматься с предвзятостью», - отметил он.

Мухин также сообщил, что США «пытаются валять дурочку» на самом высоком политическом уровне.

«Ведь спорить с людьми, которые безнадежно уверены в своей правоте, даже если это опровергается очевидными фактами, совершенно невозможно. Полагаю, что новый кандидат, новый спикер США будет выступать в таком же плане», - заключил эксперт.

Ранее стало известно, что американский президент Дональд Трамп принял отставку постпреда США при ООН Никки Хейли.