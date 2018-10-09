Картины русских классиков нашли в купе проводника поезда «Киев - Санкт-Петербург»

Пейзажи Алексея Саврасова и Виктора Зарубина обнаружили в поезде «Киев - Санкт-Петербург» белорусские таможенники. Находка была сделана при осмотре поезда.

Произведения искусства были спрятаны за холодильником в купе проводника. Причем упакованы были в простой целлофановый пакет. На одной из работ была надпись, что это подлинник картины Саврасова. Находки передали на экспертизу. Ее результаты подтвердили, что полотно с изображением панорамы берега реки действительно принадлежит кисти выдающегося русского пейзажиста. А автором второй картины, написанной в 1924 году, является русский художник Виктор Зарубин.

Оба произведения искусства относятся к категории не только культурных, но и просто ценностей - картины, Алексея Саврасова, к примеру, продаются примерно за 40 тысяч долларов.