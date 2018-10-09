Правительство удерживает цены на нефть – Путин

Президент России Владимир Путин заявил, что правительство продолжает предпринимать меры по удержанию цен на нефтепродукты, сообщает РИА Новости.

«Правительство приняло необходимые меры, шаги, цены удерживает, и будет принимать необходимые меры по этому удержанию и дальше. Мы это все понимаем, видим», — заявил Путин.

По словам президента, рост цен на нефтепродукты, «как ни странно», связан с ростом цен на нефть.

Ранее сообщалось, что премьер поручил российским министерствам и ведомствам вместе с крупнейшими нефтяными компаниями страны разработать до 10 октября предложения по поставкам топлива на внутренний рынок в период 2018-2019 годов.