Космонавты сегодня на орбите читали стихи Цветаевой

Российские космонавты отдали дань уважения безграничному, как Вселенная, таланту Марины Цветаевой в день ее рождения. Марина Ивановна родилась 8 октября, но праздновала всегда 9-го - в день поминовения Иоанна Богослова. Не раз она упоминала об этом в своих стихах.

Ролик, который сегодня появился на сайте Музея космонавтики, записывался и на Земле, и на орбите. Космонавты и инженеры прочли стихотворение Цветаевой «Я знаю правду!». Его Марина Ивановна написала в Москве в разгар Первой мировой войны - в 1915 году. Исследователи полагают, что таким образом она, как умела, пыталась остановить бойню.