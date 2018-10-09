Эрик Робертс отобрал микрофон у корреспондента «Звезды»

Эрик Робертс, брат популярной голливудской актрисы Джулии Робертс, прилетел в Ростов, где ему предстоит возглавить жюри на кинофестивале Bridge of Arts. Корреспондент телеканала «Звезда» Ксения Николаева пообщалась с ним и задала несколько вопросов, посвященных России и актерскому ремеслу.

Эрик Робертс признался, что любит Россию и русских. Теперь он приехал посмотреть на Ростов, чтобы убедиться в его великолепии.

На вопрос о том, что из еды хотел бы попробовать актер в России, Эрик Робертс ответил, что может съесть немного рыбы или курицы, и в шутку попросил «не выдавать его жене», которая запрещает употреблять данные продукты.

Что же касается актерского искусства, то здесь Эрик Робертс отметил разницу между актерами из России и США. В частности, он подчеркнул, что россияне больше уважают это ремесло и стремятся просто быть актерами, в то время как американцы хотят быть звездами кино. При этом он рассказал, что каждый год принимает участие в российских проектах.

В интервью «Звезде» актер раскрыл секрет того, как стать успешным в каком-то деле.

«Чтобы преуспеть в каком-то деле, его надо делать снова и снова. Необходимо заниматься этим постоянно. В Америке мы говорим о правиле десяти тысяч раз. Оно звучит так: если ты делаешь что-то десять тысяч раз, ты будешь хорош в этом. Если хочешь быть актером - будь актером каждый день. Читай пьесы каждый день. Делай что-то каждый божий день. В противном случае ты не будешь становиться лучше», - рассказал Робертс.

При этом актер добавил, что научился ничего никогда не ждать. И в этом случае все для него становится «одним приятным сюрпризом».

Вместе с Эриком Робертсом представленные на фестивале фильмы будут оценивать продюсеры Роберто Бесси из Италии и Стюарт Урбан из Великобритании, а также российский режиссер Наталья Иванова и польский - Марек Пробош.