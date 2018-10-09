МЧС России доставило гуманитарную помощь в Индонезию

Российский самолет Ил-76 доставил в Индонезию, пострадавшую от землетрясения и цунами, свыше 23 тонн гуманитарной помощи. В зону бедствия спасатели привезли самое необходимое - палатки, теплые одеяла, установки для очистки воды и передвижные электростанции.

Ситуация на острове Сулавеси, который больше всего пострадал от разгула стихии, остается сложной. До некоторых населенных пунктов спасатели не могут добраться до сих пор. А ведь там могут находиться люди, нуждающиеся в помощи. Между тем число погибших уже достигло двух тысяч человек. Еще не менее пяти тысяч числятся пропавшими без вести. Местные врачи не успевают помогать раненым. А стихия тем временем наносит новый удар - специалисты фиксируют серию подземных толчков разной магнитуды. И опять на острове Сулавеси. В этот раз обошлось без жертв и разрушений. Да и сейсмологи успокаивают: землетрясения несильные и ничем не угрожают населению.