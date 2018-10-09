Это выше наших ежедневных проблем - Ольга Кормухина о строительстве главного храма ВС РФ в парке «Патриот»

Все готово к строительству главного храма ВС РФ в подмосковном парке «Патриот». Инициатива возведения православного собора принадлежит министру обороны Сергею Шойгу. Он же присутствовал на торжественной церемонии закладки первого камня в основание будущего храма.

Все работы ведутся исключительно на народные пожертвования. Сотни военных и гражданских уже внесли свою лепту в общее благое дело. Для решения всех текущих вопросов специально учрежден благотворительный фонд «Воскресенье».

Инициатива Сергея Шойгу нашла горячую и повсеместную поддержку. Свое одобрение уже высказали президент Владимир Путин и патриарх Кирилл. Не остались равнодушными общественники, известные журналисты, актеры и музыканты. Среди них Ольга Кормухина, для которой известие о скором возведении храма стало одним из самых долгожданных.

«Дорогие друзья, соотечественники! Недавно я с огромной радостью узнала, что по инициативе министра обороны Сергея Шойгу и Патриарха Московского и всея Руси Кирилла планируется возвести один из самых величественных храмов в мире в парке "Патриот". Строительство будет приурочено к 75-летию Великой Победы.

Когда-то наши предки на народные деньги построили храм Христа Спасителя в ознаменование победы в войне 1812 года, и было бы очень здорово, если бы мы продолжили их труды и создали настоящий народный храм. Что может быть выше этого земного выражения Божьей славы, чем те прекрасные храмы, которые мы создаем из любви к Нему, из веры в Него и с надежной на Него?

Хочется высокого и настоящего. Того, что выше наших ежедневных проблем, наших личных чаяний. Это то, ради чего нужно и стоит жить. Пусть этот храм будет символом связи поколений с нашими великими предками, одержавшими эту Великую Победу, и с нашими детьми, и с нашими внуками и правнуками, которые будут чувствовать в нем преемственность поколений и русского духа. Еще Суворов сказал: "Мы русские, мы православные, какое счастье!" Да будет храм!» - сказала артистка в своем обращении.

Если вы тоже не можете оставаться в стороне и готовы внести посильную лепту, то на нашем сайте можно найти всю интересующую информацию, включая банковские реквизиты для перечисления пожертвований. Для этого остаточно пройти по данной ссылке.