На западе Украины начались учения сил НАТО

На Украине начались учения авиации стран НАТО под кодовым названием «Чистое небо». В них принимают участие более сорока летательных аппаратов. В том числе американские истребители F-15 и военно-транспортные Си-130 «Геркулес».

Кроме американских пилотов туда прибыли экипажи из Бельгии, Великобритании, Дании, Эстонии, Нидерландов, Польши и Румынии. Официально учения проводятся в целях повышения уровня подготовки летчиков, а также - взаимодействия с воздушными силами США и других стран Альянса. По этой причине с российской стороны усилен контроль за акваторией Азовского и Черного морей.