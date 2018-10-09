Снаряды на улицах: очевидцы публикуют кадры последствий взрыва склада боеприпасов на Украине

Пользователи соцсетей выкладывают видеоролики с последствиями пожара и взрывов на складе боеприпасов в Черниговской области. Пользователь Facebook разместил на своей странице фото и видео неразорвавшихся боеприпасов к РСЗО «Град» и артиллерийских снарядов, усыпавших улочки и дворы городка Ичня рядом со сгоревшими складами. Пользователи группы «Подслушано в Ичне» сообщают, что в ряде населенных пунктов объявлена эвакуация, а канонада была слышна даже в Прилуках.

Ранее сообщалось, что пожар на войсковых складах в Черниговской области начался около четырех часов утра. На них находились боеприпасы, подлежащие утилизации и уничтожению, однако складами несколько лет никто не занимался. В ВСУ привычно обвинили в происшествии Россию: мол, «оккупанты склады подожгли». Однако сами жители Черниговской области уверены, что пожар должен был скрыть следы хищения боеприпасов.