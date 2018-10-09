Адвокат Кокорина прибыл к дознавателю со стулом

Стул, которым российские футболисты «Зенита» и «Краснодара» Александр Кокорин и Павел Мамаев нанесли ряд ударов двум чиновникам в столичном кафе вблизи гостиницы «Пекин», доставили в Управление организации дознания ГУ МВД РФ по Москве. Кадры с места публикует телеканал «Звезда».

Кроме того, на видео показано, что в учреждение также прибыл и адвокат Кокорина. Однако на вопрос журналистов он отвечать не стал.

Ранее сообщалось, что Кокорин и Мамаев стали участниками драки в одном из кафе Москвы. Они совершили нападение на двух чиновников - директора департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Минпромторга Дениса Пака и директора Центрального научно-исследовательского автомобильного и автомоторного института (ФГУП «НАМИ») Сергея Гайсина. Причиной стало недовольство со стороны посетителей кафе поведением компании, в которой находились спортсмены.

Против футболистов было возбуждено уголовное дело по статье «Побои». Им грозит до восьми лет лишения свободы.

На драку обратили внимание и в Кремле. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что при расследовании данного инцидента необходимо уйти от эмоций.