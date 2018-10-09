Названы самые востребованные профессии в России

Эксперты назвали самые востребованные профессии в России. Среди них оказались специалисты в области информационных технологий, науки, образования, здравоохранения и спорта. Об этом заявил директор Ситуационного центра социальной-экономического развития регионов России РЭУ им. Г. В. Плеханова Павел Смелов. Его слова приводят «Известия».

Прибыльнее всего в России работать программистом - в среднем по стране эти специалисты получают 54 тысячи рублей. Около 22% кандидатов должны иметь образование не ниже уровня бакалавриата. Почти половина из них приходится на работников IT.

Среди экономистов самые востребованные на рынке бухгалтеры.