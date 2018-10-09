В Москве продают уникальный внедорожник ГАЗ

Один из московских дилерских центров выставил на продажу уникальный полноприводный пикап ГАЗ «Вепрь Некст» за 2,89 миллиона рублей, сообщает Wroom.ru. Интересный факт: официально ГАЗ не объявлял о начале мелкосерийного и даже штучного производства этой модели.

Однако известно, что «Вепрь» построен на шасси грузовика ГАЗ-33088 «Садко» и имеет рамную конструкцию и жестко подключаемые мосты. «Вепрь» весит 6,85 тонны и имеет грузоподъемность 2,5 тонны. В движение внедорожный пикап приводит 149-сильный турбидизель мощностью 4,4 литра. Дорожный просвет машины - 315 миллиметра, проходимости добавляет встроенная в передний бампер лебедка. Также внедорожник оснащен системой подкачки колес.

Для комфортабельного передвижения предназначена двухрядная капотная кабина. Сиденья с боковой поддержкой имеют подлокотники, приборная панель оснащена ЖК-дисплеем.

«Вепрь Некст» впервые был представлен на форуме «Армия-2017».