Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В Москве продают уникальный внедорожник ГАЗ

Дмитрий Семенов
17:17 09.10.2018
Полноприводный пикап «Вепрь Некст» предлагают купить почти за три миллиона рублей.
В Москве продают уникальный внедорожник ГАЗ
Фото: Виталий Белоусов, РИА Новости

Один из московских дилерских центров выставил на продажу уникальный полноприводный пикап ГАЗ «Вепрь Некст» за 2,89 миллиона рублей, сообщает Wroom.ru. Интересный факт: официально ГАЗ не объявлял о начале мелкосерийного и даже штучного производства этой модели.

Однако известно, что «Вепрь» построен на шасси грузовика ГАЗ-33088 «Садко» и имеет рамную конструкцию и жестко подключаемые мосты. «Вепрь» весит 6,85 тонны и имеет грузоподъемность 2,5 тонны. В движение внедорожный пикап приводит 149-сильный турбидизель мощностью 4,4 литра. Дорожный просвет машины - 315 миллиметра, проходимости добавляет встроенная в передний бампер лебедка. Также внедорожник оснащен системой подкачки колес.

Для комфортабельного передвижения предназначена двухрядная капотная кабина. Сиденья с боковой поддержкой имеют подлокотники, приборная панель оснащена ЖК-дисплеем.

«Вепрь Некст» впервые был представлен на форуме «Армия-2017».  

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата09.10.2018, 14:06
На Тамани в древнем вулкане нашли слонов
Дата09.10.2018, 07:15
«Найти и уничтожить»: кадры противодесантной операции на Сахалине
Дата09.10.2018, 15:07
«Мы это переживем» - Колобков о драке с участием Кокорина и Мамаева
Дата11.09.2018, 12:37
Сборка истребителей Су-35 в цехе секретного завода КнААЗ: фоторепортаж
Дата09.10.2018, 12:31
Стало известно, когда новейший БДК «Петр Моргунов» передадут флоту
Дата09.10.2018, 11:57
Таинственная гибель БК-31: какое спецзадание выполнял бронекатер под Сталинградом
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Матуа
«Остров Матуа»
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2018»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
МАКС 2017
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
17:13 В стране и мире
Постпред США при ООН Никки Хейли подала в отставку
16:55 В стране и мире
Видео
Путин рассказал, в чем черпает силы для работы
15:54 В стране и мире
В Мордовии обрушился автомобильный мост
15:48 Спорт
В UFC озвучили сумму штрафа Нурмагомедова за драку
15:33 В стране и мире
Видео
Троллейбус наехал на остановку в Орле - есть погибшие
События дня
События дня
Главное о бое Нурмагомедова против Макгрегора
Построим Храм Вместе!
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
«Путешественника во времени» нашли на фотографии 1943 года
Видео
«Фалькатус» в деле: кадры штурма здания бойцами ФСБ
Видео
В Сети нашли «собачью пародию» на Макгрегора
Видео
Краб выскочил из сковороды и выключил плиту: видео
Видео
Странные голубые огни в небе над Москвой напугали жителей столицы
Видео
Опубликованы кадры с места смертельного столкновения с участием грузовика Ани Лорак
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.