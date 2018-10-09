Постпред США при ООН Никки Хейли подала в отставку

Американский президент Дональд Трамп принял отставку постпреда США при ООН Никки Хейли. Об этом стало известно во вторник, 9 октября.

Как уточняет портал «Аксиос» со ссылкой на источники, в настоящее время Белый дом данную информацию не подтвердил.

Пресс-секретарь лидера США Сара Сандерс на своей странице в Twitter сообщила, что Трамп намерен встретиться с Хейли в Овальном кабинете Белого дома. Ожидается, что встреча состоится в 10:30 по местному времени.