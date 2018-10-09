Сергей Лавров одобрил указ Асада об амнистии дезертиров

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров одобрил указ сирийского президента Башара Асада об амнистии для дезертиров. На Смоленской площади это назвали «правильным шагом» на пути к национальному примирению.

«Наверное, это шаг в направлении создания приемлемых условий для тех беженцев, которые хотят вернуться в Сирию», - заявил глава внешнеполитического ведомства России.

Лавров подчеркнул, что Москва и дальше будет поддерживать сирийские власти в их стремлении к миру и восстановлению страны, сообщает сайт «Комсомольской правды».

«Наши военные делают очень много, чтобы помочь сирийским властям восстановить элементарную инфраструктуру», - добавил министр.

Ранее стало известно, что президент САР Башар Асад амнистировал уклонистов, которые отказались с оружием в руках противостоять террористам. Такие беглецы опасаются возвращаться на родину из страха угодить в тюрьму или в армию. При активном содействии Москвы эта проблема решена, и теперь беженцы могут беспрепятственно вернуться домой.