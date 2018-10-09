Путин рассказал, в чем черпает силы для работы

Президент России Владимир Путин раскрыл секрет своей работоспособности. Им он поделился на встрече с работниками сельхозпредприятия «Рассвет».

Одна из сотрудниц поинтересовалась, как российскому лидеру удается жить в столь плотном рабочем графике и при этом решать такое количество задач, а еще и выкраивать время для обеда с аграриями.

Путин ответил, что дополнительные силы он получает от общения с успешными людьми, которые достигают хороших результатов в своих областях.

«Самая лучшая энергетика - это общение с такими людьми, как вы», - поделился он.

Путин также сообщил, что при виде успеха людей, которые выполняют свои задачи «с таким хорошим результатом», всегда берутся дополнительные силы».

Глава государства подчеркнул, что «это всегда такой хороший впрыск энергии».

Ранее Путин в интервью для фильма журналиста Андрея Кондрашова рассказал, как ему удается сохранить свою работоспособность.