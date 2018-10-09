Родственник Гитлера рассказал трагическую семейную историю

Александр Стюарт-Хьюстон, один из немногочисленных живых родственников лидера фашистов Адольфа Гитлера, рассказал в интервью изданию Bild о своем отношении к президенту Дональду Трампу и о любовной истории одного из племянников фюрера.

Оказалось, что один из них собирался жениться на еврейской девушке. Однако, узнав о столь близком родстве с главным врагом «сыновей Израиля», невеста незадачливого жениха бросила. Что с ней случилось впоследствии, история умалчивает.

Нужно сказать, что сводный брат Гитлера Алоис женился и уехал в Британию. Позже его потомки воевали со своим родным дядей. А Британия использовала этот факт в пропагандистских целях.

Не преминул Стюарт-Хьюстон высказаться и о нынешнем президенте США Дональде Трампе.

«Последний человек, который мне нравится, - это, пожалуй, Дональд Трамп. Не могу назвать его уважаемым», - сказал он.

Аргументировал родственник Гитлера это тем, что «глава США - лжец».