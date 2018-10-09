В РЖД опровергли информацию о дебоше Кокорина и Мамаева на борту «Сапсана»

Александр Кокорин и Павел Мамаев не буянили на борту поезда «Сапсан». В РЖД официально опровергли появившиеся в СМИ слухи о погроме, который якобы учинили оскандалившиеся футболисты.

Ранее появилась информация, что на пути из Санкт-Петербурга в Москву после матча «Зенита» и «Краснодара» игроки разгромили арендованный для них вагон. Сообщалось, что футболисты громили мебель, приставали к проводникам и пассажирам из соседнего вагона, постоянно пили спиртное и кидали посуду. Однако эти «грехи» Кокорина и Мамаева не подтвердились, сообщает РИА Новости.

А вот драка в столичном кафе, в результате которой на больничной койке оказались два человека, - дело их рук. Сейчас полиция проверяет спортсменов на причастность к еще одному избиению, которое произошло немногим ранее, в тот же день. В РФС рекомендовали исключить игроков из состава сборной страны. Клубы уже заявили о расторжении контрактов. Защита пострадавших будет добиваться максимально жесткого наказания - до восьми лет лишения свободы.

В довершении ко всему после скандала от Мамаева ушла жена.