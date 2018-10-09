Путин и Медведев приняли участие в сборе яблок на Ставрополье

Развитие агропромышленного комплекса России обсуждают сейчас в Ставропольском крае Владимир Путин и Дмитрий Медведев. Президент и премьер-министр прибыли на юг страны, чтобы обсудить меры повышения эффективности сельского хозяйства.

Первой остановкой Путина и Медведева стало предприятие «Рассвет», которое специализируется на выращивании овощей и фруктов. Президент осмотрел яблоневый сад и ознакомился с технологией сбора плодов.