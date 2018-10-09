ВСУ провели учения вблизи берегов Азовского моря

Украинские военнослужащие приняли участие в учениях в Приазовье, в ходе которых было отработано отражение высадки морского десанта. Соответствующее сообщение было опубликовано пресс-центром Операции объединенных сил Украины в Facebook.

«По приказу командующего объединенных сил генерал-лейтенанта Сергея Наева в Приазовье 9 октября провели тактические учения по отражению высадки морского десанта противника на побережье», - отмечается в заявлении.

В сообщении уточняется, что в ходе учений военнослужащие уничтожали десант условного противника при подступе к берегу, а также при попытках высадиться, уточняет сайт «Комсомольской правды».

Ранее сообщалось, что часть Азовского моря в районе города Бердянска и поселка Ялты в Донецкой области закроют с 9 по 12 октября в связи с запланированными на этот период украинскими учениями, в ходе которых пройдут артиллерийские стрельбы.