В ПАСЕ сделали украинскому депутату замечание за поведение

Президиум ПАСЕ на очередном заседании приструнил украинского депутата Верховной рады Алексея Гончаренко, устроившего спектакль с переодеванием во время обсуждения доклада о полномочиях национальных делегаций, сообщает ТАСС.

Представленный на заседании доклад в случае его одобрения мог послужить первым шагом к нормализации отношений РФ и ПАСЕ. Это, видимо, и не понравилось украинцу.

Гончаренко назвал доклад «уступкой ультиматуму России» и, надев резиновые перчатки, заявил, что готовится к возвращению России в ПАСЕ, потому что, по его словам, без перчаток будет «небезопасно пожимать руки и трогать дверные ручки».

Демарш Гончаренко, впрочем, понимания не встретилл: президиум ПАСЕ поставил депутата ВР на место.

«Господин Гончаренко, хочу напомнить Вам, что мы находимся не на театральных подмостках, так что использовать различный реквизит для переодеваний не нужно», - указала депутату председатель ассамблеи Лилиан Мори Паскье.

В 2014 году Россия была лишена основных полномочий в ПАСЕ в связи с вхождением Крыма в состав РФ. В настоящее время обсуждается вопрос выхода России из СЕ и ЕСПЧ. На недавней встрече с Лилиан Мори Паскье спикер Совета Федерации России Валентина Матвиенко заявила, что страна рассматривает возможность выхода из Совета Европы из-за возникших противоречий между Москвой и Страсбургом. По ее словам, в России постепенно созревает для этого внутреннее решение.