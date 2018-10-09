Жена Павла Мамаева подала на развод

К несчастьям, постигшим полузащитника футбольного клуба «Краснодар» Павла Мамаева, добавилось еще одно. Его супруга Алана подает на развод, сообщает RT. Последней каплей, переполнившей чашу терпения женщины, стала вчерашняя выходка мужа, которая может стоить ему не только карьеры, но и свободы.

Павел Мамаев вместе со своим близким другом Александром Кокориным избили в кафе чиновника Минпромторга Дениса Пака и директора ФГУП «НАМИ» Сергея Гайсина.

Позже, комментируя поведение супруга, Алана Мамаева заявила, что он был пьян и попросила за него прощения.