Жена Павла Мамаева подала на развод
Пара уже была на грани расставания, однако, похоже, теперь дело дойдет до разрыва отношений. Павел и Алана воспитывают двоих детей.
Фото: Алана Мамаева, VK
К несчастьям, постигшим полузащитника футбольного клуба «Краснодар» Павла Мамаева, добавилось еще одно. Его супруга Алана подает на развод, сообщает RT. Последней каплей, переполнившей чашу терпения женщины, стала вчерашняя выходка мужа, которая может стоить ему не только карьеры, но и свободы.
Павел Мамаев вместе со своим близким другом Александром Кокориным избили в кафе чиновника Минпромторга Дениса Пака и директора ФГУП «НАМИ» Сергея Гайсина.
Позже, комментируя поведение супруга, Алана Мамаева заявила, что он был пьян и попросила за него прощения.