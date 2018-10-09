В Мордовии обрушился автомобильный мост

В Дубенском районе Мордовии обрушился автомобильный железобетонный мост. В результате инцидента никто не пострадал.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по республике, обрушение произошло во вторник, 9 октября, в 13:25 в четырех километрах от села Дубенки.

«Между селами Дубенки и Ардатово обрушился автомобильный железобетонный двухполосный мост длиной около 15 метров», - говорится в сообщении ведомства.

Также известно, что обрушение произошло в результате проезда грузового автомобиля, вес которого превысил допустимую норму.

Уточняется, что в ликвидации последствий обрушения задействовано 14 человек, а также привлечено восемь единиц техники.

Кроме того, в ведомстве уточнили, что в 15 километрах от места ЧП расположена объездная дорога.

Сегодня, 9 октября, также стало известно об обрушении еще одного моста - инцидент произошел в Амурской области. Там мост обрушился на главный путь Транссибирской железнодорожной магистрали. Два пролета виадука упали на пути, когда по ним двигался грузовой автомобиль.