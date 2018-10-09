Крым побил постсоветский рекорд по турпотоку

В этом году Крым побил постсоветский рекорд по объему туристического потока за последние 27 лет. На 9 октября регион посетило более шести миллионов человек. Об этом сообщил министр курортов и туризма Республики Крым Вадим Волченко.

Он особенно отметил, что в последний раз похожего показателя удалось достигнуть только в 2012 году - тогда полуостров посетило 6,1 миллиона человек. Нынешняя цифра - рекордная для постсоветского периода.

По сравнению с прошлым годом поток отдыхающих вырос почти на 30%.

Такая цифра сказалась и на финансовых показателях региона. В первое полугодие поступления в бюджет от туризма, по словам Волченко, которые приводит РИА Новости, составили 1 миллиард 170 миллионов рублей. Это на 26,6% больше, чем показатели прошлого года.