Троллейбус наехал на остановку в Орле - есть погибшие

Троллейбус наехал на остановку в Орле. В результате ЧП погибли три человека, еще двое ранены. Об этом сообщили в Управлении МВД РФ по области.

Также известно, что инцидент произошел на Полесской улице.

«По предварительным данным, пострадали пять человек, трое из них погибли, двое госпитализированы», - сообщили в ведомстве.

В настоящее время все обстоятельства и причины ДТП выясняются.