Троллейбус наехал на остановку в Орле - есть погибшие
Три человека в результате аварии погибли.
Фото: Алексей Иванов, ТРК Звезда
Троллейбус наехал на остановку в Орле. В результате ЧП погибли три человека, еще двое ранены. Об этом сообщили в Управлении МВД РФ по области.
Также известно, что инцидент произошел на Полесской улице.
«По предварительным данным, пострадали пять человек, трое из них погибли, двое госпитализированы», - сообщили в ведомстве.
В настоящее время все обстоятельства и причины ДТП выясняются.