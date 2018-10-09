ФСБ с начала года предотвратила шесть терактов в России

С начала года в России предотвращено шесть терактов, уничтожено 50 боевиков, задержано более сотни их пособников. Об этом заявил директор ФСБ Александр Бортников.

Он провел в Махачкале выездное заседание Национального антитеррористического комитета.

Как отметил генерал, среди уничтоженных террористов были и главари действовавших в Чечне и Дагестане экстремистских группировок. По данным ФСБ, в целом ситуация на территории Северо-Кавказского федерального округа меняется к лучшему: количество преступлений террористической направленности удалось снизить более чем в два раза.

«Внутренняя база подпитки бандподполья людскими и финансовыми ресурсами уменьшается, каналы его внешней поддержки также последовательно перекрываются правоохранительными органами. Безуспешными становятся любые попытки террористов воссоздать боеспособные бандформирования», - сказал Бортников.

Кроме того, он отметил, что террористы сейчас пытаются распространять свою идеологию среди молодежи, а также провоцировать межконфессиональную напряженность. Глава ФСБ потребовал от региональных управлений уделить этому особое внимание.