В посольстве РФ прокомментировали сообщения об имени второго «подозреваемого» в «деле Скрипалей»

В посольстве РФ в Лондоне отреагировали на новые данные относительно имени второго «подозреваемого» по «делу Скрипалей».

Как отмечается в сообщении российской дипмиссии, РФ будет готова к обсуждению этих и других данных по официальным каналам с Великобританией, в случае если из Лондона «поступит соответствующий запрос».

Кроме того, в ведомстве подчеркнули, что если дело и дальше будет ограничиваться утечками в СМИ, которые, в свою очередь, ссылаются на анонимные источники или расследования общественных организаций, то это «лишь подтвердит отсутствие у следствия намерения работать в международно-правовой плоскости».

В то же время в министерстве иностранных дел Великобритании посоветовали относиться к этим публикациям как к «проявлению свободы общественной дискуссии», в которую правительство не вмешивается.

«Уже появились сообщения, что британское МВД и лондонская полиция не намерены комментировать эти спекуляции. Думается, это тот случай, когда стоит последовать примеру британских коллег», - отметили в российском дипведомстве.

Ранее член Совета по внешней и международной политике генерал-майор ФСБ РФ в запасе Александр Михайлов указал на абсурдность версии отравления Скрипалей сотрудниками ГРУ.