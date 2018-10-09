Жириновский вступился за Мамаева и Кокорина

Лидер думской фракции ЛДПР Владимир Жириновский вступился за футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, отметившихся в очередном пьяном дебоше, в ходе которого они избили чиновника Минпромторга, а заодно нанесли увечья водителю телеведущей Ольги Ушаковой.

«Ну хорошо, давайте поломаем им судьбу, потеряем хороших футболистов. Им нужна разрядка, это тяжелый труд спортсменов. Ни в коем случае не оправдываем драки и физическое насилие. Но когда говорят - наказать! Вся страна - репрессии! Добить футболиста», - приводят слова политика «Известия».

Между тем выходка Кокорина и Мамаева может иметь для них серьезные последствия. Футболисты отмечали 8 октября десятилетие дружбы, начав празднование с драки у гостиницы «Пекин». Нетрезвая компания вольготно чувствовала себя на проезжей части, и один из водителей сделал им замечание. После этого водителя вытащили из машины и избили - со сломанным носом и черепно-мозговой травмой его госпитализировали. Пострадавший работал водителем у телеведущей Ольги Ушаковой: она уже заявила, что подала заявление в полицию.

Затем компания переместилась в одно из арбатских кафе, где история повторилась: нетрезвым молодым людям сделал замечание один из посетителей, после чего получил удар по лицу. Пострадавшим оказался чиновник Минпромторга Денис Пак. Он также обратился в полицию.