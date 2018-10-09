Порошенко покатал болгарского премьера и трижды нарушил ПДД

Украинский президент Петр Порошенко сел за руль микроавтобуса, после чего нарушил сразу три пункта правил дорожного движения. Это произошло во время его поездки в Одесскую область в компании премьер-министра Болгарии Бойко Борисова.

При этом нарушения Порошенко попали на камеру видеонаблюдения, передает украинский телеканал «24».

Уточняется, что инцидент произошел в городе Болград.

«Двинувшись с места, президент Украины почему-то не включил "поворот" и не пристегнулся», - говорится в сообщении.

К числу нарушений Порошенко добавилось также еще одно - за чертой города он не включил ближний свет фар, как требует законодательство с 1 октября.

Также известно, что правоохранители на эти нарушения внимания не обратили. Ранее в социальной сети Facebook были объявлены торги за необычную картину с изображением украинского лидера Петра Порошенко. Работа получила название «Портрет откинулся».