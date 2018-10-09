Новак назвал дату запуска «Турецкого потока»

Газ по обеим ниткам «Турецкого потока» может пойти уже к 1 января 2020 года. Об этом сообщил министр энергетики Александр Новак. Он уточнил, что мощность газопровода - 31,5 миллиарда кубометров газа.

Приоритетными направлениями поставок газа министр энергетики назвал Болгарию и Австрию. Его слова приводит телеканал «Россия 24».

Сейчас строительство «Турецкого потока» идет по графику.