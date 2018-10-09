Избиение ногами и попытка бегства: обнародованы новые кадры драки с участием Мамаева и Кокорина

В Сети появились кадры, на которых отчетливо видно, как футболисты «Зенита» и «Краснодара» Александр Кокорин и Павел Мамаев в составе группы неизвестных лиц избивают персонального водителя телеведущей Ольги Ушаковой. Инцидент произошел в Москве возле гостиницы «Пекин».

На видеозаписи запечатлено, как мужчине сначала наносят удары по лицу, при этом тот пытается уйти, но обезумевшая толпа обступает его и не дает покинуть место избиения.

Затем один из участников нападения отводит водителя в сторону, после чего на видеозаписи появляются кадры, снятые с другого ракурса. По всей видимости, пострадавший предпринял попытку спастись бегством, однако злоумышленники догнали его и принялись избивать снова.

После этого водителя вновь ведут на старое место расправы, где между преступниками и их жертвой завязывается диалог, однако на очень непродолжительное время. Далее озверевшие молодые люди вновь набрасываются на мужчину, он пытается убежать, но ничего не получается. Злоумышленники валят потерпевшего на асфальт и начинают избивать ногами.

Ранее сообщалось, что футболисты «Зенита» и «Краснодара» Александр Кокорин и Павел Мамаев в одной из столичных кофеен совершили нападение на двух чиновников - директора департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Минпромторга Дениса Пака и директора Центрального научно-исследовательского автомобильного и автомоторного института (ФГУП «НАМИ») Сергея Гайсина.

Позже стало известно, что до нападения на чиновников спортсмены избили персонального водителя телеведущей Ольги Ушаковой.

Отметим, что против футболистов было возбуждено уголовное дело по статье «Побои». Им грозит до восьми лет лишения свободы.

По словам адвоката Дениса Пака Геннадия Удуняна, он подал ходатайство о переквалификации статьи на более тяжелую - «Хулиганство по расовым мотивам».

В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя драку с участием Мамаева и Кокорина, заявил, что в Кремле обратили внимание на этот инцидент.