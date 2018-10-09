В Щелковском суде начались закрытые слушания по делу погибшего в ДТП в Балашихе мальчика

В Щелковском суде в Подмосковье начались предварительные слушания по делу судебного медэксперта Михаила Клейменова. Первое заседание прошло в закрытом режиме.

Напомним, именно Клейменов нашел в крови шестилетнего мальчика, погибшего в ДТП в Балашихе, несколько промилле алкоголя. Родители ребенка не согласились с полученными данными и назвали результаты экспертизы сфальсифицированными. Однако судмедэксперт настаивал на том, что ошибки быть не может.

Дело вызвало общественный резонанс и получило большую огласку. При проведении повторной экспертизы выяснилось, что этиловый спирт появился в крови мальчика уже после его гибели. Клейменову предъявили обвинение в халатности. Свою вину он не признает.

По его словам, он сделал все, что было необходимо, и не представляет, в чем его пытаются обвинить. Клейменов настаивает, что он лично не проводил анализ и не имеет к этому никакого отношения.

На следующем заседании суда будут рассматриваться доказательства каждой из сторон.