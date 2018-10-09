На Украине нашли «отца» серии взрывов на складе с боеприпасами

На Украине нашли виновного в пожаре на складе боеприпасов в Черниговской области. Им стал начальник Генштаба ВСУ Виктор Муженко. В качестве разоблачителя выступил член комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности и обороны Юрий Береза, сообщают «Известия».

«За противопожарную безопасность, за безопасность на всех складах отвечает начальник Генерального штаба генерал Муженко. Отец этой трагедии - генерал Муженко», - заявил Береза в эфире одного из украинских телеканалов.

Законодатель призвал главу государства обратить внимание на генерала, заявив, что пока тот занимает свое кресло, «склады на Украине будут подрываться».

Взрыв произошел в половине четвертого утра на складах 6-го арсенала командования сил поддержки ВСУ в/ч А1479. По предварительной информации, никто из военных и гражданских лиц не пострадал. Оперативные службы эвакуировали из опасной зоны около десяти тысяч человек. Материальный ущерб уточняется.

Практически сразу после того, как стало известно о ЧП, расторопные украинские политики нашли «виноватого». Как нетрудно догадаться, им стала Россия. Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко и глава украинского министерства инфраструктуры Владимир Омелян в один голос заявили о якобы диверсии Кремля.