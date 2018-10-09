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В Кремле отказались оперировать информацией СМИ о расследовании про «Мишкина» без конкретных доказательств

Егор Левин
14:01 09.10.2018
Пресс-секретарь президента России заявил, что не имеет смысла «вторгаться» в какие-то объяснения, разъяснения или комментарии по темам, касающимся отравления Скрипалей, которые вбрасываются через СМИ.
В Кремле отказались оперировать информацией СМИ о расследовании про «Мишкина» без конкретных доказательств
Фото: Константин Семенов / ТРК "Звезда"

В Кремле объявили, что не намерены продолжать дискуссии на тему отравления Скрипалей в британском Солсбери со СМИ и общественными организациями. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

При этом он отметил, что не собирается заявлять о какой-либо конкретной позиции Кремля по вопросам якобы выявленных Лондоном подозреваемых в этом деле.

«Никакой информации по официальным каналам представлено не было и не предоставлено до сих пор. Оперировать информацией, которая поступает из СМИ, Кремль не может», - заявил Песков.

Также он добавил, что «вторгаться» далее в «какие-то объяснения, разъяснения или комментарии по темам, которые вбрасываются через СМИ» не имеет смысла.

Ранее британские СМИ опубликовали новость о том, что подозреваемый в отравлении Сергея и Юлии Скрипаль на самом деле якобы является «обученным военным врачом» по имени Александр Мишкин, но скрывается под псевдонимом Петров. СМИ Британии и исследователи из Bellingcat заявляли, что при этом якобы использовали множество открытых источников и будто бы даже копии паспортов.

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