На Тамани в древнем вулкане нашли слонов

Палеонтологам удалось обнаружить останки более чем 100 крупных животных, таких как слоны и древние носороги, в грязевом вулкане Синяя Балка. Раскопки в этой части Таманского полуострова ведутся уже около десяти лет. Об этом рассказал сотрудник Южного научного центра РАН кандидат биологических наук Вадим Титов.

Ученые предполагают, что слоны и носороги приходили сюда на водопой и для купания. Здесь можно было долго «принимать» грязевые ванны, что для некоторых млекопитающих стало фатальным - они либо тонули, либо травились парами вулкана. При этом палеонтологи уверены, что все животные погибли в относительно небольшой промежуток времени. Их выводы приводит РИА Новости.

Есть и другие причины гибели слонов и носорогов. Там же, в вулкане, была найдена кость саблезубой кошки, что может говорить о том, что некоторые животные погибли от зубов и когтей хищников.

Помимо останков животных, неподалеку были найдены орудия труда первых людей. Предполагается, что заостренные камни предки человека использовали, чтобы срубать мясо с туш погибших слонов и носорогов. Такие находки говорят о том, что пути расселения первых людей из Африки в Европу пролегали через территории Кавказа.

Ученые питают надежды найти еще останки детенышей древних носорогов, ведь они практически не изучены.